Эрдоган прокомментировал встречу Путина, Алиева и Пашиняна

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьером Турции Николом Пашиняном.

"Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы. Кроме этого, есть тема насчет автобана до Ыгдыра, это будет успешным шагом для решения проблемы Нахичевани, а также проезда через Армению - и люди смогут проезжать, и товары можно будет перевозить", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Он также напомнил о предложении Турции вести переговоры по урегулированию на Южном Кавказе в формате 3+3.

"Мы раньше предлагали создать "платформу шести": Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран и, если получится, Грузия. Если эта платформа состоится, то важным развитием ситуации станут мир и спокойствие в регионе", - добавил Эрдоган.