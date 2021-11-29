Россиянка стала чемпионкой мира по армрестлингу

Жительница Краснодарского края Дарья Македон стала лучшей на Чемпионате (Первенстве) мира по армрестлингу в Румынии.

"Без единого поражения Дарья Македон провела пять поединков на правую руку, одержав победу над спортсменами Турции, Румынии, Казахстана и Белоруссии, и стала золотым призером Первенства мира по армрестлингу", - рассказал вице-президент Федерации армрестлинга Краснодарского края, тренер спортсменки Сергей Агрыч, пишет "Интерфакс".

Девушка заняла первое место в соревнования на правую руку среди спортсменок до 18 лет (свыше 70 кг) и третье место на левую руку.

Дарье 16 лет, она проживает в Крымске и является воспитанницей спортивной школы "Урожай". Она занимается не только армрестлингом, но и дзюдо. Кроме того, чемпионка учится в архитектурно-строительном техникуме.