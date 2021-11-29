Си Цзиньпин рассказал об энергетическом сотрудничестве с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в своем послании участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, что Китай готов вместе с Россией содействовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в энергетике.

"Китай готов вместе с Россией прикладывать усилия, чтобы создать еще более тесное энергетическое сотрудничество, вместе защищать энергетическую безопасность, противостоять вызовам в области глобального изменения климата", - сказал китайский лидер.

Он подчеркнул, что выдающиеся достижения энергетического сотрудничества КНР и РФ демонстрируют широкий потенциал развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", - указывается в документе.

В своем послании Си Цзиньпин также акцентировал внимание на том, что энергетика является важным направлением сотрудничества Пекина и Москвы. По его словам, стороны справились с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, добились роста торговли энергоносителями, успешно продвигали крупные проекты сотрудничества, непрерывно развивали новые сферы и механизмы сотрудничества.

Напомним, Российско-китайский энергетический бизнес-форум был учрежден в июле 2018 года. Ежегодно в нем участвуют представители крупнейших компаний энергетического, финансового и IT-секторов, а также политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты.