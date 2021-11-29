Центробанк сохранит жесткую политику из-за инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в понедельник, что у регулятора вызывает обеспокоенность высокая инфляция, в связи с этим сохраняется жесткая политика.

"Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала Набиуллина на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По ее мнению, если инфляцию сейчас не вернуть к цели, то российской экономике будет грозить инфляционная спираль, которую будет не остановить.