На акции протеста у суда в Тбилиси задержали 15 человек

В МВД Грузии сообщили о задержании 15 человек во время акции протеста у здания Тбилисского городского суда, где проходит судебный процесс по делу Михаила Саакашвили.

В заявлении ведомства говорится, что акция, проходившая параллельно с судебным процессом с участием экс-президента республики, вышла за допустимые законом нормы мирных собраний. Также в ведомстве отметили, что с прилегающей к суду территории митингующие переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение. В отношении участников акции были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства.

В результате полицейские в административном порядке задержали 15 человек. Отмечается, что подразделения МВД поддерживают общественный порядок у здания суда.