Турция может стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за мир в регионе и готова стать посредником между Москвой и Киевом.

По словам турецкого лидера, данный вопрос неоднократно обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.