Аномально низкое давление ожидается в Москве во вторник

Утром 30 ноября атмосферное давление в Москве будет рекордно низким - на 35 единиц ниже нормы, предупреждает метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате прохождения через Центральную Россию очень глубокой циклонической "воронки" к 7:00 30 ноября показания московских барометров рухнут до рекордно низких показателей - 712 мм ртутного столба, и будут держаться на таком уровне два часа, а значит, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 мм ртутного столба). Это на 33-35 единиц ниже нормы", - написал он в Instagram.

К вечеру вторника давление немного поднимется - до 719 мм.

По словам синоптика, более низкое давление в ноябре было только раз - 25 ноября оно упало до 709 мм ртутного столба.

Помимо аномального давления, последний день осени в столице будет связан и с аномальными осадками - выпадет до 40% месячной нормы, ливень к вечеру сменится плотным снегопадом.