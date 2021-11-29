В МИД России рассказали, как проходят консультации по визовым вопросам с США

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств проходят непросто.

"Я знаю, что они достаточно непросто идут, там по каким-то вопросам удается достичь [понимания], то есть они такие плотные, вязкие. <...> Знаю, что в декабре еще они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся", - поведал он.

По словам Иванова, число сотрудников посольства США в Москве является достаточным для того, чтобы выдавать визы россиянам, заявил Иванов. "Мы считаем, что [в посольстве США в Москве] вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников", - цитирует Иванова ТАСС.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что с проблемой в получении визы сталкиваются не только работники министерств и ведомств, но и все остальные граждане.