Россияне не отказываются от новогодних туров в Египет из-за омикрона

Российские туристы не отменяют брони на отдых в Египте в новогодние каникулы из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет, не ни аннуляций, ни оттока. Во всяком случае, пока", - заявила глава АТОР в понедельник на соответствующий вопрос агентства "Москва".

Снижения спроса на новогодние туры не заметили и в Anex Tour.

"На данный момент мы не отмечаем аннуляций или заметного снижения темпов бронирования. Египет является наиболее востребованным направлением для встречи Нового года и отдыха на новогодних праздниках", - отметили в пресс-службе туроператора.

Ранее в Совфеде сообщили, что омикрон уже проник в Россию, возможный источник - туристы, вернувшиеся из Египта. Однако, согласно данным минздрава Египта, в республике отсутствует этот штамм.