Грузинская оппозиция выступила за закрытие онлайн-казино

Члены оппозиционных партий Грузии поддержали инициативу главы правительства Ираклия Гарибашвили о введении жестких регуляций против онлайн-казино.

Ранее грузинский премьер предложил ввести поэтапный запрет на работу онлайн-казино в республике. Для начала планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а затем и вовсе запретить их деятельность.

Однако, несмотря на то, что оппозиция одобрила намерения правительства, они назвали этот шаг "популистским", считая, что запрет необходимо было ввести давно.

"Должна быть запрещена реклама онлайн-казино, люди не должны поощряться и вовлекаться в азартные игры. Конечно, мы разделяем это. Что касается других инициатив, будь то возрастное ограничение, повышение налогов – альтернативы действительно есть. Эта инициатива оставляет популистское впечатление, чем реальное решение проблемы", –заявила представител партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия, пишет "Спутник-Грузия".

По мнению члена партии "Лело" Григол Гегелия, игорный бизнес в Грузии практически не регулируется, поэтому необходимо ввести правильные и разумные правила.

Руководитель партии "Для народа" Анна Долидзе выступила за полный запрет игорного бизнеса в республике.

"Конечная задача должна заключаться в том, чтобы запретить эти игры, а до этого необходим пошаговый план, который будет включать в себя ужесточение контроля, повышение возраста, барьер на проигрыш той суммы, которой нет на руках", – отметила она.