Циклон "Бенедикт" обрушит на Москву рекордные осадки

Во вторник в Москве ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет, предупредил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. Ливень в течение дня сменится снегопадом.

"Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 мм осадков или 40% месячной нормы - два ведра воды на квадратный метр", - сообщил синоптик.

Дождь стеной будет наблюдаться ночью и утром, в середине дня он сменится плотным снегопадом. Видимость к вечеру ухудшится видимости до 900 метров.

"Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 мм", - отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что последний день осени в столичном регионе будет аномально теплым и дождливым.