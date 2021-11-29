В России готовят новые ограничения из-за омикрон-штамма

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что РФ рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19.

"Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее в Южной Африке был выявлен омикрон-штамм. Он содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 9 604 233 человек. Справились с болезнью 8 295 811 жителей страны, умерли – 273 964.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 261 млн, из них более 5,2 млн человек скончались.