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Махачкала примет фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой"

Махачкала примет фестиваль рабочей молодежи &quot;Дагестан молодой&quot;

Республиканский фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой" стартует 15 декабря в историческом парке в Махачкале, сообщил руководитель Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Рашид Максутов.

"15 декабря нами запланировано проведение республиканского фестиваля рабочей молодежи "Дагестан молодой",- приводит слова собеседника ТАСС.

Максутов отметил, что главная цель мероприятия – создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодых людей, занятых в сфере промышленного производства в Дагестане.

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