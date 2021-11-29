Махачкала примет фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой"

Республиканский фестиваль рабочей молодежи "Дагестан молодой" стартует 15 декабря в историческом парке в Махачкале, сообщил руководитель Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Рашид Максутов.

"15 декабря нами запланировано проведение республиканского фестиваля рабочей молодежи "Дагестан молодой",- приводит слова собеседника ТАСС.

Максутов отметил, что главная цель мероприятия – создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодых людей, занятых в сфере промышленного производства в Дагестане.