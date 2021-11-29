Выборы в Киргизии признаны законными

Председатель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Питер Джуэль-Йенсен заявил, что выборы в Киргизии прошли в соответствии с национальным законодательством.

"Выборы в Киргизии были проведены в соответствии с национальным законодательством", - приводит его РИА Новости.

По словам спецкоординатора, выборы проходили в конкурентной борьбе.

В Киргизии во второй раз пытаются избрать седьмой созыв парламента. ЦИК сообщает, что по предварительным данным, в парламент проходят шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%, оппозиционные партии "Альянс" - 8,23%, "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") - 7,64%, а также партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры").