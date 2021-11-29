На митинге в поддержку Саакашвили задержали бывшего мэра Тбилиси

Возле здания суда в Тбилиси, где сегодня проходит судебное заседание над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, задержан бывший мэр города Гиги Угулава. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Грузии Гога Меманишвили.

"Гиги Угулава задержан в административном порядке по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение полиции", - цитирует Меманишвили ТАСС.

Бывшего мэра пришлось задержать после того, как полицейские потребовали от него не мешать проезду автомобилей. В ответ он назвал полицейских "собаками" и был задержан. Кроме Угулавы задержаны еще несколько демонстрантов.

Напомним, 29 ноября в Тбилисском городском суде должен начаться судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Экс-глава государства был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, Саакашвили отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.