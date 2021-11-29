ЦИК Киргизии: явка на парламентских выборах составила более 34%

В Киргизии в голосовании на парламентских выборах приняли участие 34,67% граждан, следует из предварительных данных на сайте ЦИК республики.

На выборы явились 1,284 млн человек из 3,7 млн избирателей.

В Киргизии во второй раз пытаются избрать седьмой созыв парламента. ЦИК сообщает, что по предварительным данным, в парламент проходят шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%, оппозиционные партии "Альянс" - 8,23%, "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") - 7,64%, а также партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры").