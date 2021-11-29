Больницы Севастополя получат кислородную станцию

Собственная кислородная станция появится у инфекционной больницы Севастополя, которая сейчас является основным госпиталем для лечения больных с ковидом, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов в понедельник на аппаратном совещании городского правительства, уточнив, что еще два кислородных концентратора установят в других больницах, где есть специализированные отделения.

Губернатор Михаил Развожаев во время обсуждения ситуации с коронавирусом поинтересовался у подчиненных, в какой стадии создание кислородной станции, которую город должен получить по постановлению Минпромторга.

"Договор заключен по инфекционной больнице, по постановлению правительства. Есть еще одно постановление, оно предполагает поставку двух кислородных концентраторов, один мы планируем в больницу № 9, один - в больницу № 1", - сказал Денисов, отвечая на соответствующий вопрос губернатора Михаила Развожаева.

Уточняется, что сейчасв инфекционной больнице уже действует кислородный концентратор.