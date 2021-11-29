Новый поезд в метро Москвы познакомит с природой России

На Сокольнической ветке московского метрополитена запустили поезд "Путешествие по России", сообщает пресс-служба городского дептранса.

"Мы запускаем новый тематический поезд "Путешествие по России" вместе с Ростуризмом. Заходите в один из пяти вагонов и начинайте своё путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жители и гости столицы смогут окунуться в красоту Карелии, культуру Татарстана, увидеть горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, вулканы, озера и реки Камчатки, а также заповедники Алтая.

Стоит добавить, что поезд будет курсировать в течение шести месяцев на "красной" линии.