Армения ужесточает ограничения для непривитых с 1 января

С 1 января в Армении в силу вступят новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

"Гражданам, не сделавшим прививки, вход в точки общепита, на культурные мероприятия (концерты и т.д.) будет разрешен только в том случае, если они предъявят отрицательный результат ПЦР-теста", – рассказала в понедельник министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Чтобы попасть в рестораны и на концерты, необходимо будет предъявлять сертификаты о полной вакцинации от COVID-19.

С 1 октября все работающие жители Армении должны предоставлять работодателю либо справку о вакцинации, либо ПЦР-тест каждые 14 дней. С 1 декабря сотрудники, не сделавшие прививку, должны предъявлять ПЦР раз в семь дней.