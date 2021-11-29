"Омикрон" избавит человечество от пандемии?

Человек может приспособиться к новому штамму коронавируса "омикрон", что приведет к завершению пандемии, сказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Скорее всего, это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий. Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится", - сказал он в интервью "Ленте.ру"

Специалист также отметил, что в генетическом материале человека имеются неинфекционные вирусные геномы. Кроме того, организм поражают инфекционные вирусы, которые часто не заметны и высока вероятность, что "омикрон" будет таким же.