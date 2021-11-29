В Карачаево-Черкесии восстановили крупную свалку

В рамках нацпроекта "Экология" в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии рекультивировали крупную свалку твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что площадь свалки составляла почти 3 га, а объем накопленных отходов - около 75 тыс кубометров. Как заявили в пресс-службе, восстановление свалки ТБО улучшит качество жизни почти 20 тыс человек, которые проживают в зоне негативного воздействия объекта.

Свалку ТБО в Зеленчукской открыли в 1981 году. В апреле 2019 года работа на объекте была остановлена.