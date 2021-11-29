Сосед угостил - на Ставрополье девушка умерла от отравления грибами

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели от отравления грибами 17-летней девушки.

Следствие установило, что 73-летний мужчина 20 октября вблизи поселка Заря Левокумского муниципального округа собирал грибы, после он угостил ими соседей. Угощение отправило соседку и ее 17-летнюю дочь были в больницу. Вскоре девушка скончалась.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Гражданам напоминают, что собирать можно только известные съедобные грибы, причем делать это не стоит вблизи трасс и промышленных предприятий.