ВОЗ сообщила о высоком риске распространения омикрон-штамма по всему миру

Новый омикрон-штамм коронавируса COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ подчеркнули, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. "В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия. Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом "омикрон", оценивается как очень высокий", - сказано в документе.

В этой связи ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса.

"Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто еще не вакцинирован или еще не полностью вакцинирован", - указывается в документе.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 261 млн, из них более 5,2 млн человек скончались.