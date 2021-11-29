Омикрон-штамм закрывает Армению

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила о том, что руководство республики намерено ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

"В связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" мы намерены ввести временные ограничения на въезд в страну граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании", - сказала она.

По итогам запланированного на понедельник заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Аванесян отметила, что решение будет принято по итогам запланированного на понедельник заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом.