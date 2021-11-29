Саакашвили сделал громкое заявление во время суда
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.
"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", - сказал бывший грузинский лидер, обращаясь к коллегии судей.
Трансляцию из зала суда посредством мобильного телефона ведет адвокат экс-президента Шота Тутберидзе, передает ТАСС.