В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 960 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 562 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве - 3 434, в Петербурге – 2 181, в Московской области – 2 236. В Краснодарском крае новых случаев 682, в Крыму - 478, в Ставропольском крае - 480, в Дагестане - 187, в Кабардино-Балкарии - 111, в Чечне - 99, в Адыгее - 94, в Северной Осетии - 89, в Ингушетии - 78, в Карачаево-Черкесии - 81.

Суточный прирост составил 0,35%, общее число инфицированных в России достигло 9 604 233 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 27 700 человек, за весь период - 8 295 811 человек.

Умерли за сутки 1 209 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 273 964 человека.