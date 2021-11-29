Баку, Тегеран и Ашхабад открыли новую страницу каспийской истории

Заключенное накануне соглашение о своповых поставках газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран является важным событием в истории Каспийского региона: Ашхабад включается в активное экономическое сотрудничество с восточными соседями, а Азербайджан и Иран объединяются новым взаимовыгодным энергетическим проектом. О том, каково значение нового соглашения для региональных отношений, "Вестник Кавказа" поговорил с экспертами.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев прежде всего отметил значимость межгосударственной сделки для укрепления ирано-азербайджанских отношений. "Мы видим, что в последнее время иранская сторона высказывает пожелания восстановить нормальные, рабочие отношения, которые были испорчены негативной риторикой Тегерана в адрес Азербайджана в сентябре-октябре. С начала ноября такие пожелания озвучиваются. Азербайджан, со своей стороны, всегда готов развивать добрососедские отношения при уважении нашей территориальной целостности и суверенитета и невмешательстве в наши внутренние дела", - сказал он.

"Если иранская сторона будет последовательна в своих действиях по этим трем принципам в отношении Азербайджана, то мы будем работать над развитием взаимовыгодных ирано-азербайджанских связей. Заключенный накануне документ показывает, что дела действительно движутся в положительном направлении. Это важный договор в области энергетики, открывающий достаточно широкие перспективы сотрудничества Азербайджана, Ирана и Туркменистана, а также и других стран в дальнейшем, учитывая, что Азербайджан успешно поставляет газ на европейские рынки. От увеличения объемов газа, которые будут в распоряжении Азербайджана, выиграют и покупатели азербайджанского "голубого топлива" в Европе", - обратил внимание Фарид Шафиев.

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова также указала на политическую значимость соглашения о газовом свопе. "В соглашении заявлены небольшие объемы своповых поставок: всего 1,5-2 млрд кубометров газа в год, так что его значение для отношений в регионе стоит рассматривать скорее в политическом, нежели экономическом ключе. При этом никак иначе проект поставок газа из Туркменистана в Азербайджан, кроме как через Иран, в настоящее время не может быть реализован", - напомнила она.

"Трубопровода через Каспийское море нет, однако есть соединение газовых сетей Туркменистана с Ираном. Для Ирана сделка по прокачке через его сеть туркменского газа в Азербайджан безусловно выгодна, и у него уже есть сходный опыт: как известно, Иран через Астару получает газ из Баку и по свопу поставляет его в Нахичевань. В сделке между тремя странами, я думаю, всем будет удобнее решать вопросы поставок и ценообразования. Азербайджан, в свою очередь, сможет использовать туркменский газ для поставок и в Европу, и в Турцию, таким образом расширяя экспорт в Европу уже сейчас, пока ведется работа над освоением второй очереди месторождения "Шахдениз"", - сообщила Нина Мамедова.

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов охарактеризовал соглашение как свидетельство выхода ирано-азербайджанских отношений на новый уровень сотрудничества. "Некоторое время назад мы были свидетелями похолодания в ирано-азербайджанских контактах, однако, как и ожидалось, обострение быстро сошло на нет, поскольку и в Тегеране, и в Баку прекрасно понимают, что как соседям им выгоднее сотрудничать, чем находиться в конфронтации. В целом саммит ОЭС в Ашхабаде был направлен на консолидацию ведущих стран региона вокруг достижения общих, взаимовыгодных целей. Иран и Азербайджан в этом смысле действительно имеют такую общую цель – они не хотят похолоданий в отношениях и стремятся к последовательно прагматичным, попросту нормальным отношениям", - подчеркнул он.

В связи с этим была крайне важна встреча на полях саммита ОЭС президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. "Эта встреча стала определяющей для сферы экономических взаимоотношений двух стран. Азербайджан и Иран смогли найти новые точки соприкосновения, и в ближайшие 5-6 лет стоит ожидать только укрепления их связей. Новый экономический проект может быть достаточно значимым для того, чтобы свести на нет те противоречия и недоверие, которые пока что остаются. Заметьте, и Тегеран согласился на условия сделки, которые были внесены Азербайджаном, и Баку принял условия, которые предложил Иран – а значит, стороны смогли достичь консенсуса и выработать общее решение, чтобы двигаться в будущее вместе", - рассказал Фархад Ибрагимов.

Иран благодаря своповому соглашению получает де-факто статус транзитной страны. "Иран всегда хотел, независимо от режима, играть роль значимого транспортного узла в Евразии. У него действительно удобное географическое положение, и Тегеран стремился извлечь из этого выгоду. Поставка газа через иранские земли из Туркменистана в Азербайджан, которые интересны, и Ашхабаду, и Баку, является для Ирана в том числе и вопросом престижа, не говоря о самой прибыли от транзита энергоресурсов. Проект даст основу для дальнейших предложений Ирана, и если его экономические инициативы будут интересными, страны региона их поддержат. Таким образом Тегеран укрепит свои позиции в регионе. Одновременно это улучшит его отношения и с Ашхабадом, и с Баку, будет обеспечена политическая стабильность в регионе", - указал иранист.