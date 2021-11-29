Сторонники Саакашвили вступили в бой с полицией

Стычки между правоохранителями и демонстрантами происходят у Тбилисского городского суда, где идет процесс над экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Кроме того, сторонники бывшего грузинского лидера перекрыли прилегающий суду проспект, в результате чего образовалась огромная автомобильная пробка.

"Полиция пытается восстановить движение, призывая демонстрантов разойтись", - сообщает корреспондент РИА Новости.

Также стало известно, что за неподчинение полиции был задержан бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.