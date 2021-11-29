Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших российских работодателей, из 104 компаний статус «платина» получили одиннадцать.

Лучшими из лучших признаны ВТБ, "Сбер", "Тинькофф банк", "Магнит", "Яндекс", IKEA, Mars, Procter&Gamble, Unilever, VK и X5 Group.

Всего в рейтинге четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Особое внимание было уделено экологической деятельности компаний и их влиянию на общество.

При этом "Магнит" получил "серебро" по показателю "сотрудники и общество", по экологии "серебро" досталось также "Магниту" и X5 Group, VK получила "бронзу" за экологическую деятельность. "Платину" по экологии получили IKEA и Mars. ВТБ, "Тинькофф банк" и "Яндекс" заработали "платину" по показателям "сотрудники и общество" и "корпоративное управление", а по экологии у компаний только "золото".