Лукашенко проводит совещание по военной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в центр стратегического управления министерства обороны республики для проведения совещания по вопросам военной безопасности.

"Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что республика является лишь звеном в этой общей цепи.

Лукашенко также отметил, что у белорусских границ скопились десятки тысяч военнослужащих стран НАТО.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. После стычек мигранты покинули линию границы и разместились в логистическом центре "Брузги". В настоящее время здесь находится примерно 2 тыс мигрантов.