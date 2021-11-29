Глава Ставрополья пообщается с народом 30 ноября

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проведет прямой эфир в соцсетях 30 ноября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Подходит время для новой "Прямой линии". Она начнется в 18:00 завтра, 30 ноября. На этот раз будем общаться не в телеэфире, а соцсетях. Площадками станут мои аккаунты в Instagram, ВК и Одноклассниках. Подключайтесь, заходите, задавайте вопросы!" – написал глава региона.

Владимиров призвал своих подписчиков при обращении в директ оставлять контакты для обратной связи.