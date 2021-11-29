МИД КНР: Китай и Россия сохранили стабильные отношения

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китаю и России удалось обеспечить стабильное развитие двусторонних отношений и преодолеть негативные последствия коронавирусной пандемии.

"В условиях периодически усиливающейся пандемии Китай и Россия поддерживают тесные контакты и активно преодолевают воздействие эпидемии коронавируса, продвигают прагматическое сотрудничество во всех направлениях, в целом обеспечив его стабильное развитие", - приводит его слова ТАСС.