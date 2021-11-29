Зима в Узбекистане начнется аномальным теплом

На этой неделе в Узбекистан придет аномальное тепло и солнце, сообщили в Узгидромете.

"Начало зимы встретит жителей нашей страны аномально теплой погодой, 1-2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до 6-9 тепла, днем до 17-22 тепла", - рассказали синоптики.

Такая температура в Узбекистане на 8-11 выше нормы для начала декабря. Тепло в республике будет сопровождаться солнцем.

В северные районы страны в четверг могут вторгнуться слабовлажные и прохладные воздушные массы, которые могут принести дождь Каракалпакстану и Хорезмской области. В пятницу 3 декабря облачность и осадки продвинутся на остальную территорию республики и станет прохладнее - плюс 13-18.