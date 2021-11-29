Ирина Винер-Усманова назвала причину приезда израильского тренера Вигдорчик в Россию

Бывший главный тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик хороший специалист, поэтому она была приглашена на работу в Россию, сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Винер-Усманова также отметила, что тренер бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски.

Вигдорчик с 2008 года по сентябрь 2016 года и с марта 2017 года по август 2021 года занимала пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике, большую часть своего времени уделяла команде в групповых упражнениях.