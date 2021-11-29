Названы необычные симптомы омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса, который содержит 32 мутации, вызывает сильное беспокойство у врачей и ученых, а также необычные симптомы у заболевших, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, пишет The Daily Telegraph.

По словам Кутзе, которая работает с ковидными пациентами в столице ЮАР, в последние дни к ней стали обращаться молодые люди с жалобами на сильную усталость, разбитость.

"Около 10 дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия.", - поделилась врач.

Другим симптомов у них не было, они не теряли обоняние, в крови не падал уровень кислорода. Только у ребенка помимо сильной усталости выявили высокую температуру и учащенный пульс.

Врач подчеркнула, что такие симптомы она увидела у молодых пациентов, как будут переносить новый штамм пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями пока неизвестно.

Пока нет случаев смерти среди пациентов, зараженных "омикроном". При этом в ВОЗ считают, что этот штамм может оказаться заразнее дельты и привести к новой вспышке коронавируса в мире.