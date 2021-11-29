На митинге в поддержку Саакашвили применили слезоточивый газ

Сотрудники МВД Грузии применили баллончики со слезоточивым газом для разгона демонстрантов, собравшихся возле здания Тбилисского городского суда на митинг в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ситуация у здания суда обострилась после того, как несколько митингующих забрались на ограждение около здания суда с флагами Грузии и Украины и стали выкрикивать "Миша!". Они проигнорировали неоднократные требования полицейских спуститься, в результате чего произошла потасовка.

В результате инцидента пострадали несколько демонстрантов. Полиция отогнала митингующих назад на несколько метров от входа во двор суда, передает ТАСС.

Напомним, 29 ноября в Тбилисском городском суде должен начаться судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Экс-глава государства был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, Саакашвили отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму.