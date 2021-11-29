Россияне счастливы на 84%

Большинство (84%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя счастливыми, говорят результаты опроса.

"Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми, не считают - 14%. Индекс счастья составил 71 пункт, что на 17 пунктов превышает показатель марта 2021 года (54 пункта), и на пять пунктов превышает показатель предыдущего года (66 пунктов в ноябре 2020 года)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Уточняется, что индекс счастья рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов, измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100, чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают, отметили в центре.