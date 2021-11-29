Определены самые развитые регионы России в 2021 году

Рейтинг самых социально-экономически развитых регионов России составлен на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

Первое место заняла Москва, следом идут ЯНАО и Тюменская область. В топ-10 регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинская область, Якутия, Курская область, Приморский край.

Московская область в аналогичном рейтинге за 2020 года занимала пятое место, на этот раз она не вошла в первую десятку. Ленинградская область за полгода также опустилась в рейтинге - в прошлом году регион занимал третье место.

Также в рейтинг включены Татарстан, Калининградская, Калужская, Белгородская, Тульская, Самарская, Воронежская области и другие.