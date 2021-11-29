В реанимации после пожара в общежитии в Ташкенте находятся десять человек

В Ташкенте, десять человек, пострадавших в результате возгорания из-за вспышки газа в общежитии одного из предприятий, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

"По последним данным, все пострадавшие - мужчины, десять из них находятся в реанимации. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь ", - сказано в сообщении.

Напомним, что в общежитии для рабочих на территории ООО Uzmill по выпуску муки в Ташкенте вспыхнул пожар. В Республиканский научный центр экстренной медицины были доставлены 18 человек с ожогами различной степени.

Как заявили в ведомстве, причиной возгорания стала утечка газа в одной из труб. В настоящее время ведется расследование причин случившегося.