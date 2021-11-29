Крым вернулся к сентябрьским минимумам по коронавирусу

Число заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 478 человек, информирует региональный Минздрав, уточняя, что ранее менее 500 случаев в республике фиксировали в конце сентября.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 027 положительных на COVID-19", - сообщает ведомство.

Отмечается также, что за минувшие 24 часа в республике было обследовано 3 326 человек.