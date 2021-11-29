Путин: губернаторы должны лично контролировать наращивание темпов вакцинации

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам начать лично контролировать введение коронавирусных ограничений и наращивание темпов вакцинации.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Срок доклада по исполнению данного поручения установлен до 30 ноября.