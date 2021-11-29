На Украине произошел взрыв на ТЭС

Взрыв на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области Украины случился накануне, есть пострадавшие.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, взрыв прогремел накануне вечером. "На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали", - информирует пресс-служба.

Два работника ТЭС госпитализированы с ожогами. По некоторой информации число пострадавших достигло пяти.

В настоящее время седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, на работу станции происшествие не повлияло - введен в работу четвертый энергоблок.