Хакеры атаковали сайт Центризбиркома Киргизии

В день проведения парламентских выборов 28 ноября на сайт Центризбиркома страны была совершена хакерская атака. Об этом заявил сегодня на брифинге в Бишкеке секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

"Хакерские атаки на сайт (ЦИК) были совершены из-за границы. Предположительно сразу из 20 стран", - цитирует его ТАСС.

Иманкулов подчеркнул, что во время атаки серверы Центризбиркома не пострадали.

Он также сообщил, что руководство страны не допустят фальсификации результатов голосования и собирается проверить "каждый бюллетень".

Напомним, выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. Явка составила примерно 34%. Согласно предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан").