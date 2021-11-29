Почти 2 тыс случаев COVID-19 выявили в Грузии

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 954 случая заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 840 593 человек.

За сутки вылечились 4 477 человек, с начала пандемии – 783 987. Умерли за сутки 47 пациентов, за все время - 11 974.

Суточный процент инфицирования составил 9,02%, за последние 14 дней – 9%.

В карантине в Грузии находятся 54 человека, в стационарах наблюдаются 6 533, в ковид-гостиницах остаются 1 150.