Двоих детей сбили в Актюбинской области

Двое школьников попали под колеса авто в Актюбинской области, аварии произошли 26 и 27 ноября соответственно.

Так, по данным местных правоохранителей 26 ноября в Алге водитель Daewoo Nexia, двигаясь по улице Есет батыра, сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу Актобе.

На следующий день, 27 ноября, в Кандыагаше водитель Audi-80 сбил 10-летнюю девочку возле средней школы №5. Ребенок также был госпитализирован, передает Polisia.kz.