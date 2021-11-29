"Известия": около 30 банков закроются в ближайший год

К октябрю 2022 года в России могут закрыться 29 кредитных организаций, следует из обзора "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА", пишут "Известия".

Закрытие банков будет связано с изменениями на рынке кредитования и, следовательно, снижением прибыли. Кроме того, кредитные организации с низкими рейтингами могут лишиться лицензии принудительно, также возможны слияния или поглощения. Отметим, что 29 банков составляют около 8% от общего числа.

В России регулярно закрываются банки - за последние четыре квартала стало на 45 учреждений меньше. По регуляторным основаниям рынка ушли 32 банка, еще семь добровольно аннулировали лицензии, шесть присоединились к другим банкам.

"Наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен - ред.)", - отметил директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.