Азербайджан примет заседание Парламентской сети Движения неприсоединения

В рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Мадриде прошло учредительное заседание Парламентской сети Движения неприсоединения по инициативе председателя организации, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На заседании председательствовала спикер Милли Меджлиса республики Сахиба Гафарова. Также в нем приняли участие спикеры, заместители спикеров и депутаты парламентов стран-членов Движения.

Отмечается, что в рамках заседания была создана парламентская сеть организации, которая откроет новую страницу в истории Движения и послужит развитию межпарламентских связей между государствами-членами.

Помимо этого, руководители делегаций стран-членов Движения дали высокую оценку инициативе Азербайджана в качестве председателя организации, а также заявили об активном участии в деятельности сети.

Итогом заседания стало принятие Мадридской декларации, в которой подчеркивается вклад учрежденной сети в деятельность организации и функции, которые она будет выполнять. Кроме того, следующее заседание парламентской сети в 2022 году пройдет в Азербайджане.