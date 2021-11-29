На Кубани произошло массовое ДТП с грузовиком

В понедельник на трассе в Краснодарском крае столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей, есть жертвы.

По информации краевого управления МЧС, ДТП случилось в 05.40 на автодороге Краснодар – Кропоткин в районе станицы Воронежской в Усть-Лабинском районе. Двое пострадавших доставлены в больницу для обследования, один человек погиб.

На трассе столкнулись КамАЗ, "Опель", Ваз-2112, Ваз-2114, "Мазда" и "Пежо". Погиб 46-летний мужчина, ехавший в "Опеле".