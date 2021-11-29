Около 20 человек пострадали в пожаре в общежитии в Ташкенте

Ранним утром в понедельник в Ташкенте произошел пожар, горело общежитие, где проживали рабочие. В результате с ожогами госпитализированы 18 человек.

По данным МЧС пожар начался из–за возгорания газовоздушной смеси в 5.05 утра в общежитии на территории предприятия Uzmill в Сергелийском районе. В здании находились 43 человека, из них 18 получили ожоги различной тяжести и госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Пожар был потушен в 5:43. Данных о жертвах нет.

Причины пожара установит оперативно-розыскная группа.