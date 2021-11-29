В Казахстане поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде

Гражданин Узбекистана привлечен к административной ответственности после того, как столкнулся с поездом на железнодорожном переезде недалеко от села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона

"Тридцатилетний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомашиной марки Volvo, не уступил дорогу и выехал на железнодорожный переезд. На переезде он столкнулся с грузовым поездом сообщением Костанай - Тобол под управлением 34-летнего машиниста локомотива, который пытался экстренно затормозить", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что водитель и пассажир фуры были доставлены в больницу с различными травмами. Машинист тепловоза в результате столкновения не пострадал.

Подчеркивается, что в отношении владельца грузовика составлен протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества"). Его могут лишить водительских прав на шесть месяцев.